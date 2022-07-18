Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров

Переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов"», — заявил Кулеба в интервью Forbes.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе «принципиальной позиции». Он не исключает переговоров, но считает, что сейчас для этого «нет оснований, учитывая агрессивное поведение России».

Президент России Владимир Путин в качестве целей спецоперации на Украине неоднократно называл защиту населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

Российский лидер не стал обозначать конкретных сроков спецоперации. По его словам, нельзя подгонять военных, так как от интенсивности боевых действий напрямую зависят возможные потери.