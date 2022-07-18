НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров

Источник:
Forbes
299 2
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю просто: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов"», — заявил Кулеба в интервью Forbes.

По его словам, президент страны Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе «принципиальной позиции». Он не исключает переговоров, но считает, что сейчас для этого «нет оснований, учитывая агрессивное поведение России».

Президент России Владимир Путин в качестве целей спецоперации на Украине неоднократно называл защиту населения Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины.

Российский лидер не стал обозначать конкретных сроков спецоперации. По его словам, нельзя подгонять военных, так как от интенсивности боевых действий напрямую зависят возможные потери.

Тема: Военная операция на Украине
Шойгу проинспектировал группировку «Восток» на Украине
Лавров заявил, что инструкторы НАТО руководят ВСУ на земле
Медведев пригрозил Украине «судным днем»
Авиация Россия уничтожила склад американских ракет Harpoon
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Россия переведет экономику на военные рельсы
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Обсуждение (2)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

Поменьше люську арестович смотри!

колобок11

Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...

Asd10

Прибедняются и на Путинскую, по моему мнению излишнюю, жалость давят. Нормально там у них все. В свободные...

mosquito__2010

Никто ВСУ не обзывает "боевиками Зеленского", ВСУ стали боевиками ровно с того момента как присягнули...