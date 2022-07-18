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Метод получения наночастиц разработали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сараев Владимир, Sibnet.ru

Ученые Красноярского научного центра СО РАН и СФУ разработали метод получения магнитных наночастиц оксида железа, покрытых крахмалом, их применяют в биомедицине, сообщает пресс-служба учреждения.

Синтез новых наночастиц магнитного оксида железа, покрытых крахмалом, очень прост, быстр и экономичен. Они показали превосходную эффективность очистки белков, высокую связывающую способность, стабильность, а также возможность повторного использования без потери связывающей способности и чистоты белка. Из-за дешевизны синтезированных частиц этот материал может быть и одноразовым.

«Наши наночастицы обеспечивают быструю, удобную, специфичную и экономичную одноэтапную очистку рекомбинантных белков. На наш взгляд, этот материал также имеет хорошие перспективы в качестве основы для создания специфических биосенсоров, а простой и экономичный метод синтеза крахмальных наночастиц может быть легко реализован в других лабораториях», — сообщила старший научный сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН Василиса Красицкая.

Наночастицы применяют для разделения клеток, адресной доставки лекарств, в магнитно-резонансной томографии, малоинвазивной хирургии и гипертермии, молекулярной диагностике, а также для очистки белковых молекул.

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