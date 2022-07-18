Женщину с плакатом на Первом канале снова задержала полиция

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с пацифистским плакатом, сообщила, что ее задержала полиция.

«Пошла погулять с собачками, только вышла за ворота, подошли люди в форме. Теперь сижу в ОВД Красносельский, жду адвоката. Собачки остались без обеда и вечерней прогулки», — написала Овсянникова в соцсети. О причинах задержания не сообщается.

В марте Овсянникова, будучи редактором новостей на Первом канале, вышла с пацифистским плакатом во время прямого эфира программы «Время». Тогда Следственный комитет РФ начал проверку, а позднее задержал журналистку. По административному делу ей пришлось выплатить 30 тысяч штрафа.

Позднее сообщалось, что Овсянникова уехала из России и работает в немецком издании. В начале июля журналистка оттуда уволилась и вернулась на родину.

На Первом канале поступок бывшей сотрудницы комментировал шеф новостей Кирилл Клейменов. Он был уверен, что выход с плакатом был тщательно спланирован не одной Мариной Овсянниковой, а и Западными СМИ.