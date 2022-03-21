Первый канал спустя неделю разъяснил суть инцидента, когда сотрудница телеканала во время эфира программы «Время» вбежала в кадр с плакатом пацифистского содержания.

Ситуацию прокомментировал шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов. Он уверен, что выход с плакатом был тщательно спланирован не одной Мариной Овсянниковой, потому что через считанные секунды кадр из эфира «Время» был во всех Западных СМИ, а девушку у входа в телецентр «тоже через считаные минуты» ожидал адвокат.

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«Незадолго до этого Марина говорила по телефону с английским посольством. Кто из вас вел переговоры с иностранным посольством? Не с визовым центром, а именно с посольством, с их сотрудником, конечно, пусть даже он в штатском. Я вот, например, никогда не вел», — сказал Клейменов в эфире Первого канала.

По словам шефа новостей, Овсянникова предала не только страну, но и своих коллег, с которыми работала почти 20 лет. Кирилл Клейменов отметил, что ее выход, определенно был сделан за «обговоренный бонус». Также он уточнил, что акция с плакатом прошла сразу после того, как она получила зарплату на телеканале.

Инцидент в прямом эфире Первого канала случился 14 марта. Во время программы «Время» редактор новостей Марина Овсянникова вышла с плакатом, где в числе прочего говорилось: «вам здесь врут». Женщину задержали, она получила наказание по административному делу — штраф 30 тысяч рублей.