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Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Журналист и режиссер Роман Супер рассказал, что работники ТВ начали массово увольняться с федеральных каналов из-за родственников на Украине.

«Массовый исход связан с тем, что на работе люди видят: их заставляют обслуживать конфликт против их же родственников. У каждого третьего гражданина России (в том числе у работников телевидения) в Украине живут бабушки, дедушки, братья-сестры, дяди-тети и так далее. Заниматься этим, оставаясь психически здоровым человеком, невозможно, поэтому люди уходят с работы, все понятно», — сказал журналист Ксении Собчак.

За последние дни СМИ сообщили об увольнении Жанны Агалаковой с Первого канала, Вадима Глускера и Лилии Гильдеевой с НТВ. По словам Романа Супер,  также массово увольняются сотрудники «Вестей» — продюсеры и режиссеры.

Ранее редактор новостей Первого канала Марина Овсянникова вышла в прямой эфир с плакатом с пацифистским содержанием, где в том числе говорилось: «Здесь вам врут». Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей.

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Обсуждение (5)
Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
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