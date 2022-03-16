Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ

Журналист и режиссер Роман Супер рассказал, что работники ТВ начали массово увольняться с федеральных каналов из-за родственников на Украине.

«Массовый исход связан с тем, что на работе люди видят: их заставляют обслуживать конфликт против их же родственников. У каждого третьего гражданина России (в том числе у работников телевидения) в Украине живут бабушки, дедушки, братья-сестры, дяди-тети и так далее. Заниматься этим, оставаясь психически здоровым человеком, невозможно, поэтому люди уходят с работы, все понятно», — сказал журналист Ксении Собчак.

За последние дни СМИ сообщили об увольнении Жанны Агалаковой с Первого канала, Вадима Глускера и Лилии Гильдеевой с НТВ. По словам Романа Супер, также массово увольняются сотрудники «Вестей» — продюсеры и режиссеры.

Ранее редактор новостей Первого канала Марина Овсянникова вышла в прямой эфир с плакатом с пацифистским содержанием, где в том числе говорилось: «Здесь вам врут». Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей.