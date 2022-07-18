Австралийский ужастик возглавил российский кинопрокат

Австралийский фильм ужасов «Открытое море: Монстр глубины» возглавил кинопрокат в российских кинотеатрах, собрав кассу в 23,7 миллиона рублей.

Фильм рассказывает о девушках, которые отправляются на экзотический остров в Тихом океане, чтобы покататься на байдарках и заняться дайвингом. Но их начинает преследовать огромный морской монстр.

В пятерку кассовых фильмов также вошли два российских фильма, которые находятся в прокате не первую неделю.

Байопик «Одна» про выжившую после крушения самолета собрал больше 15 миллионов рублей по итогам шестой прокатной недели. Комедии «Булки» с Кристиной Асмус за вторую неделю проката удалось собрать 14,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что за весну этого года в России закрылось рекордное количество кинозалов. Это произошло из-за ухода голливудских релизов с отечественного рынка.