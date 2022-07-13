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Рекордное число кинозалов закрылось после санкций

Источник:
Sibnet.ru
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пустой кинозал
Фото: © предоставлено пресс-службой сети кинотеатров «Каро»

Число кинозалов, закрывшихся после санкций Запада, оказалось выше, чем во времена пандемии. Массовое закрытие началось после отмены проката голливудских фильмов.

К середине 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов – на 12,4%. Для примера, количество залов сократилось с 5,7 тысячи до 4,9 тысячи, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании «Невафильм Research».

За первое полугодие динамика закрытия кинотеатров оказалась рекордной за всю историю наблюдений, превзойдя показатель всего пандемийного 2020 года.

По итогам июня неработающими оказались 849 кинозалов, при этом за весь 2020 год закрылся 361 кинозал.

С начала военной спецоперации на Украине крупные западные компании отказались пускать в российский прокат голливудские релизы. Именно такие фильмы приносили кинотеатрам крупные кассовые сборы.

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