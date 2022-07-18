Лавров заявил, что инструкторы НАТО руководят ВСУ на земле

Инструкторы Североатлантического альянса непосредственно руководят украинскими военными, заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно на земле. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — сказал он в интервью газеты «Известия».

Лавров отметил, что никто в НАТО и ЕС «не одернул не по чину заигравшегося командующего ВВС ФРГ некоего Герхартца, который заявил о необходимости готовиться к применению ядерного оружия и присовокупил: "Путин, не пытайся тягаться с нами"».

«Молчание Европы наводит на мысль о том, что она благодушно забывает о роли Германии в своей истории», — добавил министр.