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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лавров заявил, что инструкторы НАТО руководят ВСУ на земле

Источник:
«Известия»
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Инструкторы Североатлантического альянса непосредственно руководят украинскими военными, заявил Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно на земле. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато», — сказал он в интервью газеты «Известия».

Лавров отметил, что никто в НАТО и ЕС «не одернул не по чину заигравшегося командующего ВВС ФРГ некоего Герхартца, который заявил о необходимости готовиться к применению ядерного оружия и присовокупил: "Путин, не пытайся тягаться с нами"».

«Молчание Европы наводит на мысль о том, что она благодушно забывает о роли Германии в своей истории», — добавил министр.

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Оборона #Армия #Конфликты
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korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

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Asd10

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