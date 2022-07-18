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Хакеры выявили сотрудничающих с разведкой Украины россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры») выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, сообщил РИА Новости один из участников группы на условиях анонимности.

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — сказал хакер.

Он назвал список «достаточно приличным» и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.

На прошлой неделе российская хакерская RaHDit («Злые русские хакеры») выложила на своем сайте «НемеZида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей.

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korvinsS

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Asd10

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