Авиация Россия уничтожила склад американских ракет Harpoon

Российская авиация уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon, которые были переданы украинским военным НАТО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — рассказал Конашенков в ходе доклада.

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования также уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.

Противокорабельные крылатые ракеты Harpoon производятся на предприятиях американской корпорации Boeing. Они выпускаются в трех версиях — авиационного базирования (AGM-84), корабельного базирования (RGM-84) и для запуска с подводных лодок (UGM-84).

M142 HIMARS — мобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS смонтирована на шестиколесное шасси.