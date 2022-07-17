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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Авиация Россия уничтожила склад американских ракет Harpoon

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DVIDSHUB / CC BY 2.0

Российская авиация уничтожила в Одессе склад противокорабельных ракет Harpoon, которые были переданы украинским военным НАТО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО», — рассказал Конашенков в ходе доклада.

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования также уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.

Противокорабельные крылатые ракеты Harpoon производятся на предприятиях американской корпорации Boeing. Они выпускаются в трех версиях — авиационного базирования (AGM-84), корабельного базирования (RGM-84) и для запуска с подводных лодок (UGM-84).

M142 HIMARS — мобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты ATACMS смонтирована на шестиколесное шасси.

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