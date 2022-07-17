Астрономы получили таинственное послание из космоса

Международная команда астрономов зафиксировала загадочный радиосигнал, который с удивительной регулярностью поступает на Землю.

Официально сигнал идентифицировали в качестве так называемого быстрого радиовсплеска — FRB, он получил обозначение FRB 20191221A. Примечательно, что он обладает невероятно четкой периодической структурой.

Кроме этого, FRB обычно длится несколько миллисекунд, тогда как продолжительность нового сигнала составляет порядка трех секунд, что является рекордом для подобного рода посланий из космоса.

По предварительным данным, источник загадочного сигнала располагается в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Его происхождение пока остается неясным.

Впервые сигналы типа FRB были зафиксированы в 2007 году. Они характеризуются очень мощным выбросом энергии, который занимает миллисекунды. Многие из таких сигналов повторяются с определенной цикличностью.

Происхождение сигналов FRB в большинстве случаев является загадкой — испускать их могут нейтронные звезды, черные дыры и даже инопланетные цивилизации.