НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астрономы получили таинственное послание из космоса

Источник:
Phys.org
873 1
Фото: © ESA

Международная команда астрономов зафиксировала загадочный радиосигнал, который с удивительной регулярностью поступает на Землю.

Официально сигнал идентифицировали в качестве так называемого быстрого радиовсплеска — FRB, он получил обозначение FRB 20191221A. Примечательно, что он обладает невероятно четкой периодической структурой.

Кроме этого, FRB обычно длится несколько миллисекунд, тогда как продолжительность нового сигнала составляет порядка трех секунд, что является рекордом для подобного рода посланий из космоса.

По предварительным данным, источник загадочного сигнала располагается в нескольких миллиардах световых лет от Земли. Его происхождение пока остается неясным.

Впервые сигналы типа FRB были зафиксированы в 2007 году. Они характеризуются очень мощным выбросом энергии, который занимает миллисекунды. Многие из таких сигналов повторяются с определенной цикличностью.

Происхождение сигналов FRB в большинстве случаев является загадкой — испускать их могут нейтронные звезды, черные дыры и даже инопланетные цивилизации.

Тема: Человек и космос
Земляне увидят самую зрелищную Суперлуну года
Опубликовано самое четкое изображение Вселенной
Открыта самая быстрая звезда Млечного Пути
Кости космонавтов на МКС оказались подвержены резкому старению
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Россия переведет экономику на военные рельсы
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев пригрозил Украине «судным днем»
Германия признала невозможность пережить зиму без России
Авиация Россия уничтожила склад американских ракет Harpoon
Выбран самый российский автомобиль
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

гончаренко пусть своего парня перевоспитывает!

korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

Asd10

А зачем тебе текст? Кто голвным мозгом оперирует, тем понятно, что призыв сенатора опоздал, потому, что...