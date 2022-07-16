Орешкин увидел шансы для российской экономики

Российская экономика к концу этого года может выйти на «положительные тренды», заявил помощник президента Максим Орешкин во время выступления на молодежном форуме «Территория смыслов».

«Потихонечку маховик экономики раскручивается, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают (в самые тяжелые периоды, в отдельные недели апреля—мая, они снижались). Все это указывает на то, что маховик экономики заработал», — цитирует РБК Орешкина.

По его словам, ситуация улучшается шаг за шагом, в том числе это видно по розничным продажам в номинальном выражении, которые, по его словам, уже показывают рост к уровню прошлого года. Соответственно, растет и выручка бизнеса, пояснил помощник президента.

Ключевой задачей Орешкин назвал построение «суверенной экономики» — той, которая «уверена в своих силах, уверена в себе, которая работает с любыми партнерами, но при этом не зависит от них и неуязвима».