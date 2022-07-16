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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу приказал лишить возможности ВСУ наносить удары по городам

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине приказал исключить возможность Вооруженных сил Украины наносить ракетные удары по городам, сообщили в военном ведомстве.

Шойгу на командном пункте «заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров», — говорится в сообщении.

Министр обороны «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — уточнили в Минобороны

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Оборона #Армия #Конфликты
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