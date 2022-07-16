Шойгу приказал лишить возможности ВСУ наносить удары по городам

Министр обороны России Сергей Шойгу во время инспекции группировки войск на Украине приказал исключить возможность Вооруженных сил Украины наносить ракетные удары по городам, сообщили в военном ведомстве.

Шойгу на командном пункте «заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров», — говорится в сообщении.

Министр обороны «дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — уточнили в Минобороны