Многодетным семьям упростили погашение ипотеки

Многодетным семьям расширили возможности получения выплат на погашение ипотеки, сообщает пресс-служба корпорации «ДОМ.РФ», которая является оператором программы.

Так, теперь выплату в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки смогут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился до 31 декабря 2023 года.

Также расширен перечень допустимых целей кредитования. Теперь выплату можно направить на погашение задолженности по кредитам, предоставленным для выкупа доли в праве собственности, в результате которого недвижимость поступает в собственность детей.

Средства программы можно направить на погашение кредитов, выданных не только на цели приобретения недвижимости, но и на оплату связанных с таким приобретением услуг, предусмотренных кредитным договором.

Программа выплат в размере до 450 тысяч рублей многодетным семьям реализуется по поручению президента с сентября 2019 года. С момента запуска в 2019 году выплаты получили уже более 340 тысяч семей.