Закон о равноправии женщин и мужчин приняли в Узбекистан

Проект закона о равноправии женщин и мужчин в Узбекистане принят в первом чтении на заседании в нижней палате парламента, сообщается пресс-служба законодательной палаты.

«По мнению депутатов, внесение этих предложений в законодательство послужит усилению механизмов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. Проект закона был принят депутатами в первом чтении», — приводит ТАСС сообщение.

Данным законопроектом предлагается внести в закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» понятия «гендерный аудит» и «комплексный гендерный подход" в качестве новых механизмов обеспечения равенства. Проектом закона определяются специальные статьи «задачи гендерного аудита» и «порядок проведения гендерного аудита».

Помимо этого, Комиссия Республики Узбекистан по вопросам обеспечения гендерного равенства получит новое название — «Республиканская комиссия по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи».