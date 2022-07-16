Почему пивовары против маркировки?

Власти планируют ввести обязательную маркировку пива, чтобы сделать пивной рынок прозрачным и увеличить доходы в бюджет. Но производители уверены, что такая мера даст обратный эффект — приведет к снижению производства и росту цен, и просят президента остановить нововведение.

Правительство рассчитывает ввести обязательную маркировку пивоваренной продукции средствами идентификации. Это должно, по мнению властей, избавить рынок от незаконного оборота пива, доля которого растет.

«По оценкам НИУ ВШЭ, доля незаконного оборота пивной продукции выросла с 11,3% в 2019 году до 16,6% в 2021 году. При таком уровне нелегального оборота потери бюджета оцениваются в размере до 30 миллиардов рублей, в том числе до 27 миллиардов рублей — из-за недобора акцизов», — говорится в сообщении руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Защита от контрафакта

Правительство указывает, что система маркировки товаров показала себя эффективным инструментом защиты рынка от контрафактной и фальсифицированной продукции. Эксперты подсчитали, что по всем категориям маркируемых товаров фиксируется снижение уровня незаконного оборота, в том числе по шинам и покрышкам — вдвое, по лекарствам — на треть, по парфюмерии — на 13%.

Союз российских пивоваров направил письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил не вводить маркировку пива, аргументируя, что затраты на внедрение для отрасли будут существенными.

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«Решение будет иметь крайне негативный эффект: выпуск пива в РФ сократится на 20-30% с пропорциональным сокращением акцизных отчислений, себестоимость пивоваренной продукции увеличится более чем на 10%», — отмечается в письме.

В результате пивоваренные предприятия, которые во многих регионах являются ключевыми налогоплательщиками, окажутся в критической зависимости от поставщиков маркировочного оборудования и технологий из недружественной России государств, опасаются пивовары.

Чего боятся пивовары

Они уверены, что маркировка не повысит, а наоборот, снизит эффективность работы отрасли. Это подтверждается опытом введения обязательной маркировки для питьевой и минеральной воды. Такую продукцию выпускают и пивоваренные компании, которые после интеграции маркировки отмечают падение производительности линий розлива воды на 20-30%.

«Предприятия столкнулись с дефицитом и значительным ростом цен на пивоваренный солод, стеклобутылку, алюминиевую банку, ПЭТ-упаковку, углекислоту, кронен-пробку, этикетку. У многих компаний отмечается высокий риск остановки производства. В таких условиях вводить дополнительную нагрузку по внедрению и обеспечению работоспособности системы маркировки невозможно», — говорится в письме.

По мнению участников рынка, государство уже не один год эффективно контролирует рынок пива посредством Единой государственной автоматизированной информационной системы. При необходимости с помощью ЕГАИС можно решить задачи полной прослеживаемости, поштучного учета производства и оборота пивоваренной продукции.

Все добросовестные пивовары уже шестой год работают в системе ЕГАИС, которая контролирует оборот пивной продукции на всех этапах за исключением розницы. При этом неясно, чем система «Честный знак» лучше ЕГАИС.

Технически маркировка в сегменте малого бизнеса возможна, нанести ее несложно. Самый сложный и затратный процесс — организация процесса считывания нанесенной метки и агрегирования его в систему «Честный знак» и дальнейшая корреляция с ЕГАИС.

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Председатель Комиссии по производству и обороту пива и слабоалкогольных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин считает, что маркировка пива приведет к гарантированному снижению объемов производства напитка, которое, в свою очередь, приведет к падению поступлений акцизов и других налогов в бюджет.

«Более того, маркировка пива в той парадигме, как ее предлагают, не только не будет способствовать обелению рынка, а наоборот, приведет к гарантированному снижению объемов производства: в первый год введения маркировки падение будет наибольшим — по нашему прогнозу, на 25%, далее падение будет уменьшаться и остановится через три года на уровне 10%», — отмечается в письме Алексея Небольсина в Союз российских пивоваров.

Небольсин обращает внимание на проблему обслуживания системы маркировки, для которой нужны высококвалифицированные специалисты. «В России в последнее время наблюдается резкий дефицит IT-специалистов. Так где же их найти для более чем 700 предприятий пивоваренной отрасли?», — спрашивает эксперт.

Будет ли рост цен?

Введение маркировки пивной продукции в России не приведет к его удорожанию, а также к снижению объемов производства, полагает Минпромторг.

«Зачастую технические решения основаны на использовании уже имеющегося у производителя оборудования и программного обеспечения, а дополнительные затраты на их доработку не оказывают существенного влияния на стоимость продукции. Минимальное влияние маркировки на конечную стоимость продукции подтверждается исследованиями Высшей школы экономики и Научно-исследовательского финансового института», — цитирует представителя министерства ТАСС.

А Центр развития перспективных технологий, выступающий оператором системы цифровой маркировки «Честный знак», принял решение оснастить пивоваренную отрасль оборудованием для нанесения кодов за свой счет.

«Оператор системы маркировки за свой счет оснастит пивную отрасль оборудованием, необходимым для внедрения маркировки для всех видов упаковки: кег, стеклянной и полиэтиленовой тары, алюминиевых банок. Это позволит производителям внедрить маркировку в оптимальные сроки и без дополнительных затрат», — сообщает ЦРПТ.

Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку пива в специализированной упаковке (в кегах) с 1 сентября 2022 года, а для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря 2023 года. За это время станет ясно, удастся ли пивоварам отстоять свою позицию.