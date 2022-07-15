Украинский дрон атаковал библиотеку в Белгородской области

Здание библиотеки в Грайвороне в Белгородской области оказалось повреждено после сброса взрывного устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы. <…> Самое главное - пострадавших нет, со всем остальным справимся», — приводит ТАСС слова Гладкова.

По его словам, восстановительные работы могут начать 15 июля. Ущерб оценивают.

Грайворон — самый западный город Белгородской области. Он находится в Грайворонском районе, который граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.