Польский Hortex продал активы рыбной компании в России

Польский производитель замороженных овощей, фруктов и Hortex продал свое российское подразделение поставщику рыбы ГК «Агама».

В России производство Hortex велось на двух партнерских заводах в Подмосковье и на одном в Карелии.

Hortex передал 100% долей в своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс» ГК «Агама», узнал из ЕГРЮЛ «Коммерсант».

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев указывает, что Hortex — известный на российском рынке бренд. Если «Агаме» после сделки удастся сохранить его за собой, то это будет для группы дополнительным плюсом, считает он.

По мнению управляющего директора «Ягоды Карелии» Александра Самохвалова, бренд Hortex будет сохранен в России, скорее всего, до конца 2022 года для выполнения действующих контрактов с торговыми сетями, а также с учетом сезонности производства. После этого, считает он, «Агаме» придется выпускать овощную и ягодную продукцию под собственным товарным знаком либо создавать новый бренд.