Названа дата референдума о присоединении Запорожья к России

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Глава военно-гражданской администрации подконтрольной России
части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в начале осени в регионе
пройдет референдум, на котором будет решаться вопрос о присоединении области к
России.
Россия в настоящее время контролирует большую часть Запорожской области,
включая Мелитополь, Бердянск и Энергодар.
В мае член пророссийской администрации Владимир Рогов заявил, что после того, как российские войска установят контроль над административным центром области городом Запорожье, начнется подготовка к референдуму о присоединении к России.
Власти подконтрольных российской армии Запорожской и Херсонской областей в июне приступили к выдаче российских паспортов.