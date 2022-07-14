Названа дата референдума о присоединении Запорожья к России

Глава военно-гражданской администрации подконтрольной России части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в начале осени в регионе пройдет референдум, на котором будет решаться вопрос о присоединении области к России.

Россия в настоящее время контролирует большую часть Запорожской области, включая Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

В мае член пророссийской администрации Владимир Рогов заявил, что после того, как российские войска установят контроль над административным центром области городом Запорожье, начнется подготовка к референдуму о присоединении к России.

Что известно о Запорожье?

Власти подконтрольных российской армии Запорожской и Херсонской областей в июне приступили к выдаче российских паспортов.