Герой России после спецоперации прилетел в Улан‑Удэ

Герой России, выпускник Новосибирского военного училища Балдана Цыдыпова прилетел в Улан-Удэ, он вернулся домой после прохождения лечения в московском госпитале. Ему сделали 14 операций.
«Встретили сегодня на родной бурятской земле нашего Героя
Балдана Цыдыпова. Обменялись с ним телефонами, будем на связи. Сейчас Балдану,
главное, отдохнуть, прийти в себя и начать выстраивать новую жизнь», — написал
Цыденов.
Балдану Цыдыпову 23 года. Он уроженец села Урда-Ага в
Агинском Бурятском округе. Окончил Новосибирское высшее военное командное ордена
Жукова училище. После окончания училища был направлен служить в Восточный
военный округ: сначала в Уссурийск, затем – в Бурятию. Отсюда попал на
спецоперацию на Украину.
Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой
БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге
спас 150 своих товарищей.
Изначально офицеру вручили орден Мужества. В Бурятии и Забайкальском крае, между тем, активно собирали подписи за присвоение Цыдыпову звания Героя России. Вопрос окончательно решился, когда глава Бурятии Алексей Цыденов попросил об этом Владимира Путина.