Герой России после спецоперации прилетел в Улан‑Удэ

Герой России, выпускник Новосибирского военного училища Балдана Цыдыпова прилетел в Улан-Удэ, он вернулся домой после прохождения лечения в московском госпитале. Ему сделали 14 операций.

«Встретили сегодня на родной бурятской земле нашего Героя Балдана Цыдыпова. Обменялись с ним телефонами, будем на связи. Сейчас Балдану, главное, отдохнуть, прийти в себя и начать выстраивать новую жизнь», — написал Цыденов.

Балдану Цыдыпову 23 года. Он уроженец села Урда-Ага в Агинском Бурятском округе. Окончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. После окончания училища был направлен служить в Восточный военный округ: сначала в Уссурийск, затем – в Бурятию. Отсюда попал на спецоперацию на Украину.

Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей.

Изначально офицеру вручили орден Мужества. В Бурятии и Забайкальском крае, между тем, активно собирали подписи за присвоение Цыдыпову звания Героя России. Вопрос окончательно решился, когда глава Бурятии Алексей Цыденов попросил об этом Владимира Путина.