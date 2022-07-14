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Герой России после спецоперации прилетел в Улан‑Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Герой России, выпускник Новосибирского военного училища Балдана Цыдыпова прилетел в Улан-Удэ, он вернулся домой после прохождения лечения в московском госпитале. Ему сделали 14 операций. 

«Встретили сегодня на родной бурятской земле нашего Героя Балдана Цыдыпова. Обменялись с ним телефонами, будем на связи. Сейчас Балдану, главное, отдохнуть, прийти в себя и начать выстраивать новую жизнь», — написал Цыденов.

Балдану Цыдыпову 23 года. Он уроженец села Урда-Ага в Агинском Бурятском округе. Окончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. После окончания училища был направлен служить в Восточный военный округ: сначала в Уссурийск, затем – в Бурятию. Отсюда попал на спецоперацию на Украину.

Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей.

Изначально офицеру вручили орден Мужества. В Бурятии и Забайкальском крае, между тем, активно собирали подписи за присвоение Цыдыпову звания Героя России. Вопрос окончательно решился, когда глава Бурятии Алексей Цыденов попросил об этом Владимира Путина. 

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Оборона #Армия #Бурятия #Новосибирск
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Plaguer

Какое грубое нарушение прав всех остальных полов!Эту мускулинную организацию необходимо немедленно распустить.

зубастик

Это что за ПВО у нас такое 3 ракеты пропустили??? А в случае войны с достойным соперником?? Ракет будет...

Asd10

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Asd10

Принудительную психиатрическую помощь надо вводить. Согласны со мной, уважаемый?