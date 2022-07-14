NASA хочет договориться с Россией о перекрестных полетах к МКС

Американское аэрокосмическое агентство рассчитывает на скорое заключение соглашения с Россией о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС), сообщила замруководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл на брифинге аэрокосмического агентства.

«Надеемся, что мы довольно близки к завершению работы над соглашением. Оно находится на финальных стадиях оценки в NASA и "Роскосмосе"», — отметила Вайгл.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в России ожидают ответа США на проект соглашения, подписать документ могут в ближайшее время. В середине июня стало известно о распоряжении правительства о проведении переговоров между «Роскосмосом»и NASA о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС.

По словам Рогозина, в Штатах проходит подготовку единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первым гражданином России на американском корабле Crew Dragon. «Роскосмос», в свою очередь, ждет от NASA предложений по кандидатам — помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, подготовку должен пройти астронавт для дублирующего экипажа.

Вайгл на брифинге уточнила, что тренировки космонавта в США и астронавта в России продолжаются по графику.