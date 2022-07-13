Путин ввел в правительстве новую должность

Президент РФ Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве РФ с 10 до 11, указав, что один из них является также главой Минпромторга, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ - министра промышленности и торговли РФ», — говорится в указе Путина.

Правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.

Изначально при формировании кабмина в январе 2020 года в нем было 9 вице-премьеров. Структура была изменена спустя полгода, когда еще одним вице-премьером стал Александр Новак, до этого руководивший Минэнерго.

В настоящее время пост главы Минпромторга РФ занимает Денис Мантуров. Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.