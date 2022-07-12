Махаона сфотографировали в Красноярском крае

Старший госинспектор Сергей Чумаков сфотографировал на территории Горного лесничества парка «Шушенский бор» одну из самых красивых и крупных дневных бабочек – махаона, сообщает пресс-служба нацпарка.

Махаон – дневная бабочка из семейства парусников или кавалеров (лат. Papilionidae). Уникальное отличие ее от остальных дневных бабочек – это наличие особых «хвостиков» на задних крыльях, что придает бабочке особенное изящество.

В окрасе ее крыльев гармонично сочетаются желтый, черный и синий цвета, а у основания крыльев имеется характерный красный участок, похожий на глаз. Размах таких крыльев может достигать до 10 сантиметров.

Махаон распространен в Палеарктике и на Аляске, на всей территории России, за исключением тундровых зон. Изредка встречается в лесотундре и южной тундре. В Красноярском крае, в южных и центральных районах, махаон обитает повсеместно, но при этом занесен в Красную книгу Красноярского края. Отлов этого вида для коллекций запрещен.