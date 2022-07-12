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Денисова пещера станет центром туркластера

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cheburgenator / CC BY-SA 4.0

Новый туристический кластер создадут вблизи знаменитой Денисовой пещеры в Алтайском крае, неподалеку построят палеопарк.

Денисова пещера – это уникальная археологическая достопримечательность региона, где были впервые найдены ископаемые останки вымершего подвида людей – денисовцев.

Созданием нового туристического кластера вблизи Денисовой пещеры занимается «Курорт Белокуриха». Проект позволит музеефицировать известные археологические находки. В 2023 году вблизи будущего туркластера начнется строительство палеопарка. «Курорт Белокуриха» подписал договор на строительство с инвестором из Красноярского края.

«Парк, где туристы познакомятся с растительным и животным миром древности, – только первая очередь. В планах инвестора – расширение территории, строительство фуд-кортов и туристических стоянок. До конца года будет представлен проект", – цитирует ТАСС заместителя гендиректора предприятия, члена общественного фонда «Денисова пещера» Олега Акимова.

Уточняется, что этим летом к проекту будут привлечены частные инвесторы, которые построят парковку на 200 мест вблизи археологической достопримечательности, тротуар для пешеходов и фуд-корт.

«Курорт Белокуриха» берет на себя проектные работы ключевых объектов, в числе которых лестница к Денисовой пещере. Параллельно на территории лагеря археологов проектируют музей под открытым небом.

Для дальнейшего развития проекта холдинг приобрел вблизи Денисовой пещеры около 300 гектаров, где можно будет разместить туристические объекты. На первоначальном этапе потенциальные инвесторы смогут арендовать участки с правом последующего выкупа.

Там уточнили, что уже в этом по окрестностям Денисовой пещеры начнут развивать туристические маршруты – привозить туристов в спелеотуры и к находящемся вблизи водопадам реки Шинок.

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