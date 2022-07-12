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Горняка нашли живым спустя неделю после обрушения шахты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: FAndrey / CC BY 2.0

Спасатели нашли живым горняка, пропавшего неделю назад при обрушении шахты «Распадская - Коксовая» в Кузбассе, сообщил в телеграме мэр Междуреченска Владимир Чернов.

«Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская - Коксовая». Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали врачам. Обрушение произошло 5 июля, все это время он ждал помощи, не сдавался», — написал Чернов.

Обрушение породы произошло в шахте 5 июля после двух землетрясений магнитудой 4,3 и 3,2. Под землей на тот момент находились 190 человек, 188 из них удалось эвакуировать. Два человека пострадали.

Одного пропавшего нашли мертвым, его тело подняли на поверхность 6 июля. Суд 7 июля запретил на 90 дней проводить горные работы на «Распадской-Коксовой». 

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