Горняка нашли живым спустя неделю после обрушения шахты

Спасатели нашли живым горняка, пропавшего неделю назад при обрушении шахты «Распадская - Коксовая» в Кузбассе, сообщил в телеграме мэр Междуреченска Владимир Чернов.
«Сегодня ночью спасатели добрались до места, где при
обрушении находился машинист буровой установки шахты «Распадская - Коксовая».
Горняк травмирован, но жив! Его быстро доставили на поверхность и передали
врачам. Обрушение произошло 5 июля, все это время он ждал помощи, не сдавался»,
— написал Чернов.
Обрушение породы произошло в шахте 5 июля после
двух землетрясений магнитудой 4,3 и 3,2. Под землей на тот момент находились
190 человек, 188 из них удалось эвакуировать. Два человека пострадали.
Одного пропавшего нашли мертвым, его тело подняли на
поверхность 6 июля. Суд 7 июля запретил на 90 дней проводить горные работы
на «Распадской-Коксовой».