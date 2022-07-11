IKEA не сумела восстановить онлайн‑распродажу в России

IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу в России после выходных. Совершить покупки на сайте компании не удается уже четвертый день подряд.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится в сообщении на сайте компании.

Распродажа в IKEA остатков со складов в России началась в ночь на 5 июля. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Но в первый же день сайт компании рухнул.

В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами.