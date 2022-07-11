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IKEA не сумела восстановить онлайн‑распродажу в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу в России после выходных. Совершить покупки на сайте компании не удается уже четвертый день подряд.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», — говорится в сообщении на сайте компании.

Распродажа в IKEA остатков со складов в России началась в ночь на 5 июля. Распродать товар обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Но в первый же день сайт компании рухнул.

В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами.

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Топ комментариев

GammiPluh

А он не хочет уменьшения населения Польши до 2 млн?)

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

volmen

Пшеки всё надеяться на реванш, как сказа дедушка Ленин ещё сто лет назад "... политические проститутки".

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чет призывом к геноциду попахивает