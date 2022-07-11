Форум «Армия‑2022» пройдет в Новосибирской области

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Новосибирске будет проходить с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачево» в городе Обь, сообщает правительство региона.
Цель форума – патриотическое воспитание граждан, укрепление
положительного имиджа Вооруженных Cил Российской Федерации.
В ходе военно-технического форума «Армия-2022» жителям
региона продемонстрируют образцы вооружения военной и специальной техники,
современной экипировки военнослужащих. В программе форума предусмотрены
культурные мероприятия с участием музыкальных коллективов из Новосибирской
области.
Зрители также смогут ознакомиться с экспозицией музея Дома
офицеров Новосибирского гарнизона. На форуме будет работать пункт отбора
военнослужащих для прохождения службы по контракту.