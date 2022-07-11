Форум «Армия‑2022» пройдет в Новосибирской области

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в Новосибирске будет проходить с 19 по 21 августа на базе военного аэродрома «Толмачево» в городе Обь, сообщает правительство региона.

Цель форума – патриотическое воспитание граждан, укрепление положительного имиджа Вооруженных Cил Российской Федерации.

В ходе военно-технического форума «Армия-2022» жителям региона продемонстрируют образцы вооружения военной и специальной техники, современной экипировки военнослужащих. В программе форума предусмотрены культурные мероприятия с участием музыкальных коллективов из Новосибирской области.

Зрители также смогут ознакомиться с экспозицией музея Дома офицеров Новосибирского гарнизона. На форуме будет работать пункт отбора военнослужащих для прохождения службы по контракту.