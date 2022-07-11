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Су-30СМ применили в спецоперации на Украине ракеты «Криптон»

Источник:
ТАСС
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Фото: Russian Ministry of Defence / CC BY 4.0

Многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота РФ применяют во время военной операции на Украине сверхзвуковые ракеты Х-31, сообщил ТАСС в силовых структурах Крыма.

«В зоне спецоперации на Украине самолеты морской авиации Черноморского флота Су-30СМ применяют управляемые ракеты Х-31, известные на Западе под обозначением "Криптон"», — сказал источник агентства.

По их словам, эти авиаракеты уже показали высокую эффективность применения по различным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). «С помощью противорадиолокационных ракет Х-31П с истребителей Су-30СМ наносятся удары по украинским радиолокационным станциям зенитных систем ПВО и другим наземным объектам ВСУ. Эффективность их высока, точное поражение», — отметили собеседники агентства.

Ранее о боевом применении на Украине ракет Х-31 с самолетов Су-30СМ официально не сообщалось. Российское военное ведомство публиковало кадры применения истребителей Су-35 и Су-30СМ по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Су-30СМ — последняя модификация многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения «4+», обладает сверхманевренностью, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

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