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Джонсон задумался об уходе из большой политики

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Объявивший о своей отставке премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы уйти из политики, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Джонсон не намерен отказываться от своего депутатского мандата прямо сейчас, чтобы избежать проведения довыборов в Палату общин британского парламента в его избирательном округе, которые могут закончиться победой кандидата от оппозиции и стать очередным ударом для правящей Консервативной партии.

В то же время премьер не уверен в необходимости выставлять свою кандидатуру на очередных парламентских выборах, как это сделала, например, его предшественница на посту главы правительства Тереза Мэй, остающаяся депутатом, приводит ТАСС выдержки из статьи.

Издание отмечает, что Джонсон в случае ухода из политики может вернуться к публицистической деятельности или выступать с лекциями по различным тематикам на корпоративных мероприятиях.

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Политика #Мир
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