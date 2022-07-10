Союзные силы продолжили наступление на Северск

Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой Народной Республике, сообщил в посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник в своем телеграм-канале

По данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты», — отметил посол ЛНР.

При этом, добавил дипломат, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».