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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Союзные силы продолжили наступление на Северск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой Народной Республике, сообщил в посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник в своем телеграм-канале

По данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты», — отметил посол ЛНР.

При этом, добавил дипломат, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

Snikolas

Интересно а Великую Россию спросили как она хочет выйти из этого конфликта???