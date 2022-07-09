ВКС России уничтожили ангар с американскими гаубицами M777, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — сказал он.

М777 — буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems. Сухопутные силы США приняли ее на вооружение взамен более тяжелой гаубицы М198.

Дальность стрельбы М777 обычным снарядом составляет около 25 километров, специальным — до 40 километров. Ранее военные ведомства Канады, США и Австралии сообщали о поставках Киеву 136 таких пушек.