Американский президент Джо Байден хочет посетить Украину, но ему мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту», — приводит «Известия» слова Зеленского.

Он отметил, что на Украине с пониманием относятся к тому, что Байден пока не смог приехать в страну. При этом украинский лидер похвалил президентов других стран, посетивших Киев.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц 16 июня посетили Украину, где встретились с Зеленским.

На следующий день Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.