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Зеленский обяъснил отказ Байдена от визита на Украину

Источник:
«Известия»
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Американский президент Джо Байден хочет посетить Украину, но ему мешают «некоторые моменты», связанные с безопасностью, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы бы хотели видеть президента Байдена на Украине. Я слышал, что он поддерживает эту идею. Есть некоторые моменты безопасности, которые мешают такому визиту», — приводит «Известия» слова Зеленского.

Он отметил, что на Украине с пониманием относятся к тому, что Байден пока не смог приехать в страну. При этом украинский лидер похвалил президентов других стран, посетивших Киев.

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц 16 июня посетили Украину, где встретились с Зеленским.

На следующий день Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

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