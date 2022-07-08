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Новосибирцы уверены, что в соцсетях можно найти любовь

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около 40% жителей Новосибирска считают, что в соцсетях можно найти любовь всей жизни, сообщается в исследовании сети «Одноклассники» совместно с ResearchMe.

27% считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 42% — что это отличная возможность обрести крепкие отношения, при этом 15% опрошенных уже нашли своего постоянного партнера через соцсети. Несмотря на удачный опыт части опрошенных, 17% ответили, что в соцсетях знакомиться сложно.

#Любовь
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Во время опроса 56% опрошенных из Новосибирска рассказали, что на данный момент состоят в отношениях, 44% не находятся в отношениях.

Также новосибирцы рассказали, как часто знакомятся в социальных сетях и создают романтические отношения онлайн. Выяснилось, что 12% опрошенных знакомятся через соцсети и ходят на свидания, а 14% знакомятся, но поддерживают только онлайн-общение.

При этом 35% респондентов рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через соцсети, но сейчас находятся в постоянных отношениях. 39% опрошенных рассказали, что на данный момент состоят в отношениях и не знакомятся в социальных сетях.

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