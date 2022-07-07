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Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки

Источник:
Sibnet.ru
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Паразиты были обнаружены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край). Рейтинг продукции с паразитами был обнулен.

«Согласно требованиям законодательства (ТР ТС 040/2016) в рыбных консервах не должно быть видимых невооруженным взглядом личинок, а реализация о такой продукции не разрешается», — отметили в Роскачестве.

По словам начальника отдела исследований Роскачества Лилии Котельниковой, «на этапе подготовки сырья для консервов производитель может не увидеть личинок».

Она отметила, что после термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод (обнаруженные в товарах) безопасны для здоровья.


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Uynachalnica

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Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

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Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".