Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки

Паразиты были обнаружены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край). Рейтинг продукции с паразитами был обнулен.
«Согласно требованиям законодательства (ТР ТС 040/2016) в рыбных консервах не должно быть видимых невооруженным взглядом личинок, а реализация о такой продукции не разрешается», — отметили в Роскачестве.
По словам начальника отдела исследований Роскачества Лилии Котельниковой, «на этапе подготовки сырья для консервов производитель может не увидеть личинок».
Она отметила, что после термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод (обнаруженные в товарах) безопасны для здоровья.
UynachalnicaКакие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!
GunjaАаа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...
GunjaГосподин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...
Светлана СемикинаА не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".