Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки

Паразиты были обнаружены в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы» (ООО «Морские традиции», Московская обл.), «Лента» (ООО «Балт-фиш плюс», Псковская обл.) и нерки «КитБай» (ООО «Восток продукт», Приморский край). Рейтинг продукции с паразитами был обнулен.

«Согласно требованиям законодательства (ТР ТС 040/2016) в рыбных консервах не должно быть видимых невооруженным взглядом личинок, а реализация о такой продукции не разрешается», — отметили в Роскачестве.

По словам начальника отдела исследований Роскачества Лилии Котельниковой, «на этапе подготовки сырья для консервов производитель может не увидеть личинок».

Она отметила, что после термической обработки попавшие в консервы личинки умирают, а неживые личинки нематод (обнаруженные в товарах) безопасны для здоровья.