НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Борис Джонсон объявил об отставке

Источник:
ТАСС
914 14
Фото: Adam Guz / CC BY 3.0 pl

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку с постов лидера правящей Консервативной партии, но будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр», — цитирует ТАСС Джонсона. Он с грустью заметил, что покидает «лучшую работу в мире».

По его словам, срок выбора нового лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра будет определен на следующей неделе. По информации британских СМИ, произойдет это в конце октября — начале ноября. До этого времени Джонсон останется на посту.

Накануне 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, разразившегося на фоне секс-скандала. Замглавы организатора консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двум мужчинам.

Впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

В июне прошло голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Джонсону из-за скандала, разразившегося в конце прошлого года после публикаций СМИ о вечеринках для членов правительства во время локдауна.

Еще по теме
Кремль отреагировал на уход Джонсона словами «мы его не любим»
Кадыров назвал следующую задачу чеченцев на Украине
Борис Джонсон собрался в отставку
Британское посольство отказалось менять адрес на «площадь ЛНР»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (14)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

Господин Володин - вперед! Незабудь только ещё Гаваи вернуть и часть Калифорнии! Ведь тоже наши земли...

Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".