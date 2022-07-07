Борис Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти в отставку с постов лидера правящей Консервативной партии, но будет исполнять обязанности премьер-министра Великобритании, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр», — цитирует ТАСС Джонсона. Он с грустью заметил, что покидает «лучшую работу в мире».

По его словам, срок выбора нового лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра будет определен на следующей неделе. По информации британских СМИ, произойдет это в конце октября — начале ноября. До этого времени Джонсон останется на посту.

Накануне 53 члена британского правительства, состоявшего из 120 человек, ушли в отставку на фоне кризиса, разразившегося на фоне секс-скандала. Замглавы организатора консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двум мужчинам.

Впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

В июне прошло голосование членов фракции Консервативной партии по вопросу о недоверии Джонсону из-за скандала, разразившегося в конце прошлого года после публикаций СМИ о вечеринках для членов правительства во время локдауна.