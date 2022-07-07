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Власти задумались над маркировкой параллельного импорта

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейсы могут начать маркировать товары, ввезенные в Россию по параллельному импорту — такую возможность рассмотрит Минпромторг, сообщил директор департамента внутренней торговли ведомства Никита Кузнецов.

«Мы рассмотрим возможность указывать на маркетплейсах: продажи ведет официальный дистрибутор продукции (то есть с разрешения правообладателя) или нет», — сказал Кузнецов «Известиям».

По его словам, Минпромторг обсудит эту меру с онлайн-продавцами. Ранее такой подход предлагали общественники, но некоторые чиновники отмечали, что она может отпугнуть потребителей от товаров параллельного импорта.

В мае Минпромторг утвердил список из 50 товарных категорий для параллельного импорта. Там отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. В Роспотребнадзоре заявили, что при параллельном импорте потребитель не лишается каких-то своих прав.

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Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Gunja

Ааа...это и есть план по воскрешению Москвича? Тоесть машина китайская а название наше? Вот это я понимаю...

Gunja

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Светлана Семикина

А не много ли мы, нищеброды, ему платим!!! Может быть к народу пора поближе, на "макарошки".