Бузова рассказала о тратах на рестораны в месяц

Ольга Бузова оставляет около 150 тысяч в месяц в ресторанах, при этом заявляет, что ходит туда нечасто и ей делают огромные скидки.
Бузова написала в соцсети, что за месяц тратит в ресторанах 100-150 тысяч рублей. Она предпочитает осознанные походы, встречи с подругами или ужины с мамой. Когда телеведущая на съемках, то вовсе может обойтись без ресторанов.
«Во многих ресторанах мне делают либо комплимент от заведения, и просто не приносят счет, либо у меня огромная скидка и счет выходит в несколько тысяч», — написала Бузова.
Телеведущая призналась, что достаточно экономная в расходах, но также очень щедрая, когда речь идет о том, чтобы кого-то угостить.
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