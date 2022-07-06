Рогозин анонсировал «галактический» трамвай

Усть-Катавский вагоностроительный завод подготовил проект двухэтажного трамвая для космодрома Восточный с галактическим дизайном, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда, фактически это легкое метро. В сцепке идут несколько вагонов, вид у них галактический», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, скорость трамвайного поезда будет достигать 100 километров в час. Сначала он будет ездить по существующей железнодорожной ветке, затем будет создана специальная скоростная трасса.

О том, что на территории космодрома Восточный будет организовано трамвайное движение, стало известно в 2020 году. По словам главы Усть-Катавского вагоностроительного завода Романа Новикова, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны.