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Рогозин анонсировал «галактический» трамвай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Юрий Бессмельцев

Усть-Катавский вагоностроительный завод подготовил проект двухэтажного трамвая для космодрома Восточный с галактическим дизайном, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас есть потрясающий проект двухэтажного трамвайного поезда, фактически это легкое метро. В сцепке идут несколько вагонов, вид у них галактический», — цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, скорость трамвайного поезда будет достигать 100 километров в час. Сначала он будет ездить по существующей железнодорожной ветке, затем будет создана специальная скоростная трасса.

О том, что на территории космодрома Восточный будет организовано трамвайное движение, стало известно в 2020 году. По словам главы Усть-Катавского вагоностроительного завода Романа Новикова, для перевозки людей будут использоваться современные пятисекционные, низкопольные трамвайные вагоны.

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Наука #Техника #Космос
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