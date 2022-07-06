Китай заявил о «тесных контактах» Си Цзиньпина и Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее японские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин из-за пандемии якобы ответил отказом на приглашение Путина посетить Россию. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня.

«После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах», — приводит ТАСС слова Лицзяня, сказанные им в ответ на просьбу прокомментировать информацию японских СМИ.

Официальный представитель МИД Китая отметил, что «КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства».

По словам дипломата, Пекин и Москва успешно укрепляют двусторонние отношения. «Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», — подытожил Чжао Лицзянь.