НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай заявил о «тесных контактах» Си Цзиньпина и Путина

Источник:
ТАСС
390 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее японские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин из-за пандемии якобы ответил отказом на приглашение Путина посетить Россию. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня.

«После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах», — приводит ТАСС слова Лицзяня, сказанные им в ответ на просьбу прокомментировать информацию японских СМИ.

Официальный представитель МИД Китая отметил, что «КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства».

По словам дипломата, Пекин и Москва успешно укрепляют двусторонние отношения. «Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», — подытожил Чжао Лицзянь.

Еще по теме
Лавров посчитал публикацию разговора Макрона и Путина «сливом»
Швейцария выступила против конфискации активов России
Два министра ушли из правительства Джонсона после секс‑скандала
Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
65
Захарова поспорила с ЮНЕСКО о происхождении борща
39
Кадыров заявил о взятии Лисичанска
37
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
31
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Республики
28
Киссинджер предложил три варианта завершения конфликта на Украине