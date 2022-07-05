Перенос масштабного рок-фестиваля в Сибири вызвал вопросы зрителей

Организаторы масштабного рок-фестиваля «Ветер Сибири», который должен был пройти под Бийском 12-14 августа с участием известнейших российских исполнителей, объявили о переносе мероприятия на 2023 год.

«С глубоким сожалением мы сообщаем вам новость о переносе фестиваля «Ветер Сибири» на следующий год. К сожалению, буквально вчера мы получили уведомление от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости перенести фестиваль на другие даты будущего года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что единственный приемлемой альтернативой стали 11-13 августа 2023 года. Организаторы выразили сожаление из-за произошедшего, но добавили, что требования Роспотребнадзора необходимо соблюдать, поскольку ведомство «отвечает за наше с вами здоровье и эпидемиологическую безопасность».

В то же время, не уточняется, о необходимости соблюдения какой эпидбезопасности идет речь, если все ограничения, связанные с коронавирусом, отменены не только в Алтайском крае, но и по всей стране.

В сообщении сказано, что все ранее приобретённые билеты не нужно будет никуда сдавать. Они будут действительны. По все вопросам предлагается обращаться через форму обратной связи на сайте фестиваля или по адресу info@vetersibiri.ru. Отмечается, что время ответа может возрасти до 10 дней. Кроме этого, ничего не сказано о возможности вернуть ранее купленные билеты, цена которых варьируется от 3,5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Все эти факты вызвали закономерные вопросы у людей. Кроме этого, сразу после публикации информации группа фестиваля «ВКонтакта» была переведена в формат частных, вступить куда можно только по приглашению от администратора. Это также не добавило оптимизма обладателям билетов.

«Мы уверены, что-то время ожидания, которое нам предстоит провести до августа 2023 года, будет с лихвой компенсировано самым масштабным и грандиозным фестивалем «Ветер Сибири 2023»… Выражаем огромную признательность артистам, которые вошли в наше положение и согласились принять участие в фестивале в 2023 году», — в то же время уверяют организаторы.

Ранее сообщалось, что в фестивале примут участие более 30 коллективов, среди которых «Анимация», «Северный Флот», МУККА, F.P.G., Louna, «Звери», Найк Борзов, Lascala, Motor-Roller, Animal ДжаZ, «Ария», Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «План Ломоносова», «Слот», 7Б, «Ундервуд», «Кис-Кис», «Сплин» и другие.

Билет на фестиваль, возрастное ограничение которого составляет 16+, можно было приобрести только на все три дня фестиваля. Возможность купить билет на перенесенное мероприятие сохраняется до сих пор.