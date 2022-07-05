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Авиашоу в Мочище «Будем жить!» пройдет в июле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Красочные показательные пролеты воздушных шаров, мотодельтапланов, мотопарапланеристов ждут гостей авиационного спортфестиваля «Будем жить!», посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  29-31 июля на аэродроме «Мочище», сообщает правительство Новосибирской области.

В программе фестиваля чемпионат области по парашютному спорту, Кубок Новосибирской области по авиамодельному спорту, красочные показательные пролеты воздушных шаров, мотодельтапланов, мотопарапланеристов.

«Основной частью программы станет авиационное шоу и финальные соревнования чемпионата Новосибирской области по парашютному спорту», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Авиашоу пройдет 31 июля.

До аэродрома Мочище будет организовано движение электропоездов. Также планируется организация подвоза пассажиров с остановки общественного транспорта «Учительская» автобусами маршрутов № 189 и 189л маршрутов с десятиминутным интервалом. 

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Сибирь #Новосибирск #Летние виды
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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))

pkv84

Этого в дурку пожалуйста,совсем потек дядя...

Alhazred

Да поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...