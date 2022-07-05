Красочные показательные пролеты воздушных шаров, мотодельтапланов, мотопарапланеристов ждут гостей авиационного спортфестиваля «Будем жить!», посвященного 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 29-31 июля на аэродроме «Мочище», сообщает правительство Новосибирской области.

В программе фестиваля чемпионат области по парашютному спорту, Кубок Новосибирской области по авиамодельному спорту, красочные показательные пролеты воздушных шаров, мотодельтапланов, мотопарапланеристов.

«Основной частью программы станет авиационное шоу и финальные соревнования чемпионата Новосибирской области по парашютному спорту», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. Авиашоу пройдет 31 июля.

До аэродрома Мочище будет организовано движение электропоездов. Также планируется организация подвоза пассажиров с остановки общественного транспорта «Учительская» автобусами маршрутов № 189 и 189л маршрутов с десятиминутным интервалом.