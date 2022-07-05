Жительница Новосибирска прикормила коршунов. ВИДЕО

Жительница Новосибирска Анна Панькина решила прикормить коршунов, они стали прилетать к ней каждый день.

«Решила угостить, прилетели быстро. Сегодня второй день, и вот какая красота! Непередаваемые ощущения», — написала она в соцсетях под видео.

Женщина живет в микрорайоне ОбьГЭС, недалеко от Новосибирского водохранилища, там летает много коршунов. Птиц она прикармливает мясом.

Из всех крупных хищных птиц только коршун способен гнездиться в городах. Коршуны питаются птенцами, мышами, лягушками, отходами животного происхождения на свалках, а также больной рыбой у берегов и на поверхности водоемов.