Корейскую дораму «Параллельные миры» покажет ТВ‑3

Новый сериал «Параллельные миры» покажут на канале ТВ-3, дорама расскажет историю девушки-хирурга, которая путешествует по комиксам, разгадывая тайну пропажи отца, сообщила пресс-служба канала.
В центре сюжета сериала хирург О Ен Джу, только мечтающая реализовать себя. Ее отец – суперизвестный автор комиксов W О Сон Мо, дописывая финальную главу, загадочно исчезает. Девушка же попадает в мир комиксов, где главный персонаж — миллионер и просто идеальный мужчина Кан Чоля.
Путешествуя между повседневностью и пространством комикса, О Ен Джу начинает приближаться к разгадке тайны исчезновения отца, но все больше запутывается в реальностях и в своих отношениях с Кан Чолем.
Главные роли в дораме исполнили мировые звезды жанра — актер и модель, Ли Джон Сок и актриса, певица, участница конкурсов красоты Хан Хе Чжу. Дата премьеры пока не сообщается, но проект будет выходить в собственном переводе и профессиональном дубляже по одной серии в неделю в традиционное время — по пятницам в 19.30.
d6w58vnowuЦитатаЗеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в городКонечно...
Asd10Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...
Asd10А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))
AlhazredДа поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...