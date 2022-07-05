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Корейскую дораму «Параллельные миры» покажет ТВ‑3

Источник:
Sibnet.ru
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Новый сериал «Параллельные миры» покажут на канале ТВ-3, дорама расскажет историю девушки-хирурга, которая путешествует по комиксам, разгадывая тайну пропажи отца, сообщила пресс-служба канала.

В центре сюжета сериала хирург О Ен Джу, только мечтающая реализовать себя. Ее отец – суперизвестный автор комиксов W О Сон Мо, дописывая финальную главу, загадочно исчезает. Девушка же попадает в мир комиксов, где главный персонаж — миллионер и просто идеальный мужчина Кан Чоля.

Путешествуя между повседневностью и пространством комикса, О Ен Джу начинает приближаться к разгадке тайны исчезновения отца, но все больше запутывается в реальностях и в своих отношениях с Кан Чолем.

Главные роли в дораме исполнили мировые звезды жанра — актер и модель, Ли Джон Сок и актриса, певица, участница конкурсов красоты Хан Хе Чжу. Дата премьеры пока не сообщается, но проект будет выходить в собственном переводе и профессиональном дубляже по одной серии в неделю в традиционное время — по пятницам в 19.30.

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