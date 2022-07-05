Телеведущий тревел-шоу Тимур Родригез приехал в Новосибирск, где проводил съемки легендарного трамвая №13, сообщает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Родригез в яркой гавайской рубашке расспрашивал кондуктора и пассажиров про необычные случаи в трамвае №13, а также узнавал, не страшно ли ездить на таком транспортном средстве. Он также поинтересовался у кондуктора стоимостью билета и протянул 100 рублей.

Потом он записал заготовленный текст во время движения про то, что самая громкая история с трамваем №13 произошла в апреле 2012 года. Тогда вагон проехал без водителя и протаранил три автомобиля.

Тимур Родригез ранее вел передачу «Орел и решка. Россия» на телеканале «Пятница». Но затем канал прекратил сотрудничество с украинской продюсерской компанией TeenSpirit, которая производит тревел-шоу «Орел и решка». Теперь «Пятница» снимает свое тревел-шоу про города России, название которого пока неизвестно.

Трамвай №13 стал городской легендой, он часто попадал в аварии и стал героем интернет-мемов. Недавно за Оперным театром в Новосибирске установили ему памятник. Этот вагон 1989 года выпуска долгое время служил в правобережном депо, был списан 2 года назад. Трамвай обретет вторую жизнь — в обновленном салоне планируется открыть кафе.