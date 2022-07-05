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Минпромторг увидел плюсы в уходе Microsoft

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уход с российского рынка компании Microsoft в перспективе положительно скажется на отечественных производителях софта, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта этот шаг (уход Microsoft с российского рынка), безусловно, позитивный. В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять», — цитирует Шпака ТАСС.

По его мнению, российские разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов. Шпак подчеркнул, что уход Microsoft не повлияет на увеличение пиратских версий операционной системы.

Замглавы Минпромторга перечислил несколько отечественных операционных систем: Astra, «Альт», «Ред ОС». Также компания «Лаборатория Касперского» разрабатывает свою систему не на базе Linux.

Ранее корпорация Microsoft сообщила, что продолжит сворачивать свою работу в России, пока не сократит свое присутствие до минимума или не ликвидирует его полностью. В последние дни при попытке установки из России Windows 11 и Windows 10 с сайта Microsoft возникает ошибка. Компания не комментировала эти проблемы.

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