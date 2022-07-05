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Сайт ИКЕА перестал работать после начала распродажи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сайт ИКЕА, объявившей о начале глобальной онлайн-распродажи, работает со сбоями — покупатели не могут авторизоваться и добавить товары в корзину.

На сайте можно выбрать товары, но при их добавлении в корзину возникает ошибка. У части пользователей возникли проблемы со входом в аккаунт.

«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее», — говорилось в сообщении на сайте компании. Сейчас его нет.

Компания запланировала онлайн-распродажу товаров с 5 июля, продаж в офлайн-магазинах не будет.

В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. В июне компания сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране.

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