Сайт ИКЕА перестал работать после начала распродажи

Сайт ИКЕА, объявившей о начале глобальной онлайн-распродажи, работает со сбоями — покупатели не могут авторизоваться и добавить товары в корзину.
На сайте можно выбрать товары, но при их добавлении в корзину возникает ошибка. У части пользователей возникли проблемы со входом в аккаунт.
«К сожалению, в настоящий момент могут возникать технические сложности с оформлением и отслеживанием статуса заказов. Мы постараемся починить все как можно быстрее», — говорилось в сообщении на сайте компании. Сейчас его нет.
Компания запланировала онлайн-распродажу товаров с 5 июля, продаж в офлайн-магазинах не будет.
В марте 2022 года IKEA приостановила деятельность на территории России. В июне компания сообщила, что продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране.
d6w58vnowuЦитатаЗеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в городКонечно...
Asd10Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...
Asd10А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))
AlhazredДа поди снова на даче умирает в пахоте.. Желудок превыше всего))) Но не исключено, что черный воронок...