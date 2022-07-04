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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Aurus представил водородный седан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sealle / CC BY-SA 4.0

Седан Aurus на водородном топливе получил запас хода до 600 километров, время разгона автомобиля до 100 километров в составляет четыре секунды, новинку показали на выставке «Иннопром».

Автомобиль оборудован комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде, сообщает ТАСС.

Водородный Aurus будет полноприводный, емкость батареи составит 100 кВт ч. Аккумулятор автомобиля разработан специально для этого проекта.

Это единственная машина премиального класса, имеющая образец на водородном носителе, говорил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Aurus серийно выпускает седаны и лимузины Senat. Следующей новинкой российского бренда станет внедорожник Komendant, премьера которого может состояться до конца 2022 года.

Тема: Русские машины
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