Археологи Института истории материальной культуры РАН нашли уникальное захоронение девушки на могильнике Ала-Тей в Туве, сообщает Российское географическое общество.

Захоронение молодой женщины эпохи бронзы, принадлежало вероятно, к андроновской археологической культуре. Ее уши украшали две бронзовые сережки.

«Это единственное подобное погребение эпохи бронзы, известное на данный момент в Туве. Это, можно сказать, настоящее открытие, ведь ему не менее трех с половиной тысяч лет! Мне кажется, что в погребении лежит даже не женщина, а совсем молоденькая девушка — очень тонкие кости, небольшой череп», — сказала руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Марина Килуновская.

Сережки у нее характерные именно для андроновского периода, одна с раструбом, вторая со спиралевидным окончанием. У этой девушки мог быть довольно высокий социальный статус — в простых захоронениях подобных украшений не встретишь.