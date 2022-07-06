Крымское вместо европейского: какое вино пить будем?

Санкции притормозили ввоз в Россию европейских вин. Но, что удивительно, эксперты уверяют, подъема контрафакта не ожидается. К тому же, крымские виноделы готовы восполнить дефицит и по количеству, и по качеству.

По подсчетам аналитиков Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за последние два неполных квартала импорт вин сократился примерно на 20%. Это связано с введением санкций, финансовыми ограничениями на трансграничные платежи, нарушением логистических цепочек и нестабильными валютными курсами.

Росалкогольрелугирование дает более скромные цифры. По их данным, импорт алкоголя упал за пять месяцев этого года примерно на 12 миллиона дал (декалитр) или 10%. Из них около 4,5 миллиона дал — маркированная алкогольная продукция, а 6,5 миллиона дал — немаркированная (пиво и пивоваренная продукция).

«Де-юре поставки алкоголя дешевле 300 евро в Россию не запрещены. И сами западные производители не отказываются от сотрудничества с нашей страной, но они испытывают большое давление со стороны своих властей», — сказал в интервью «Российской газете» руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

Он добавил, что «тем не менее Испания, Италия и другие европейские страны везут к нам вино». Однако, по словам Алешина, сейчас это дольше и дороже. Месяц назад прохождение груза через границу могло занимать до трех недель, теперь эти сроки сократились до недели.

При этом Алешин подчеркнул, что параллельный импорт алкоголя запрещен, потому как нет гарантии поставок оригинальной продукции, а не опасного контрафакта.

«У нас есть возможности принимать и маркировать эту импортную продукцию через другие каналы поставок: сейчас помимо Калининградской области, а там прохождение через границу идет очень тяжело, эксперимент по маркировке импортного алкоголя расширен на Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую и Смоленскую области, а также Краснодарский край», — сказал руководитель Росалкогольрегулирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как бокал меняет вкус алкоголя

Однако признал, что «есть риск, что, возможно, какие-то европейские бренды мы и потеряем».

«Но рынок сможет эти потери заместить не только за счет продукции из Латинской Америки, Армении и Грузии, но и за счет собственного, отечественного алкоголя, качество которого неизменно растет», — уверен Алешин.

По его данным, на продукцию отечественных виноделов уже обратили внимание закупщики магазинов и сомелье ресторанов.

Крымские виноградники

«Сейчас отечественное виноделие на подъеме, наши вина востребованы, они уже присутствуют в винных картах многих ресторанов. Еще несколько лет назад его было не найти, а сейчас все просят российское вино», — говорил «Российской газете» глава Союза сомелье России Артур Саркисян.

По его словам, за 10 лет ситуация в российском виноделии кардинально изменилась. Этому способствовало, в частности, присоединение Крыма.

После 2014 года резко активизировалось развитие отрасли. Плюс был принят закон о виноградарстве и виноделии, разработаны программы господдержки.

«Даже всем известные российские производители, созданные еще в СССР, стали делать вина, которых раньше не было — поменялся вкус и мышление. Сейчас это точно не та бурда, которую производили 15-20 лет назад», — сказал Саркисян.

С 2017 года, когда заработали программы поддержки виноградарства, в России заложили 18 тысяч гектаров новых виноградников. Эти посадки ежегодно будут прибавлять объем, входя в возраст технического плодоношения — пять лет. Сейчас активно скупаются все земли, пригодные под виноградники. Будут очень большие инвестиции в виноделие, уверен Саркисян.

Через три года, по мнению экспертов, производство вина в России может увеличиться на 25%.

Старые виноградники страны — в основном белые сорта. Самый известный сорт — «ркацители». Он урожайный, неприхотливый, его много закладывалось. Более молодые посадки — уже преимущественно красный виноград.

«Нам нужно больше востребованных покупателем европейских сортов — "совиньон блан", "шардоне", "каберне совиньон" и, конечно, наших собственных автохтонов (местные сорта)», — считает Саркисян.

Пьют больше крепкого?

По словам Алешина, в целом спрос на алкоголь в России вырос, но скорее статистика зафиксировала не рост потребления, а переход потребителей с паленого на легальный продукт.

Как ни удивительно, бороться с контрафактом помогла пандемия коронавируса. Тем, кто занимался контрафактом, стало сложно вести бизнес: надо было доставить сотрудников в подпольные цеха, привезти спирт через все кордоны, доехать с этой продукцией до рынка. И потребители перестали далеко ходить за горячительным — покупали в магазинах у дома, где продается легальный алкоголь.

«В прошлом году к этому добавились участившиеся случаи отравления метанолом: если в соседней деревне несколько человек отравились, желание покупать алкоголь из-под полы сразу пропадает. Поэтому я считаю, что произошла частичная легализация рынка, а доля нелегальной продукции сократилась», — отметил эксперт.

К тому же налицо изменение предпочтений в алкоголе. По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы, растут продажи и таких напитков, как виски и коньяк (примерно по 0,5-1 миллионов дал в год). Несмотря на то, что водка дешевле, россияне стали чаще покупать более дорогой крепкий алкоголь.

Однако водка пока лидирует. По результатам пяти месяцев этого года, она дает небольшой прирост —около 1,7 миллиона дал. Но это не слишком существенная цифра, учитывая общие объемы потребления (около 70 миллионов дал в год, других крепких напитков — 9-12 миллионов дал).

Также растут продажи алкоголя крепостью свыше 25 градусов, хотя такая продукция тоже дороже водки. Заметно выросли продажи пива — в прошлом году они прибавили почти 7 миллиона дал.