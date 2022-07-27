Как выбрать карту памяти для смартфона

Большинство пользователей рано или поздно сталкиваются с нехваткой места на смартфоне и задумываются над приобретением карты памяти, чтобы повысить емкость накопителя.

Но выбор карты не ограничивается ее объемом. Например, скорость передачи данных SD описывается четырьмя параметрами, а от формата карты зависит не работоспособность в конкретном устройстве.

Формат карты памяти

В подавляющем большинстве смартфонов используются карты форм-фактора microSD, это вариация накопителя Secure Digital, отличающаяся от собратьев SD и miniSD размерами. Micro — самый маленький из семейства этих карт и имеет габариты 11 на 15 миллиметров.

Существует три формата карт памяти. SD — самый первый, может быть использован в накопителях емкостью до 2 гигабайт и уже почти не используется из-за столь малого объема.

Формат SDHC более распространен, но уже тоже устаревает, его можно встретить у флешек емкостью до 32 гигабайт.

Самый современный формат — SDXC, он предоставляет наибольший объем накопителя — до 2 терабайт, на витрине можно встретить SD-карты в 1 терабайт, но чаще попадаются с 512 гигабайтами и менее.

Существует обратная совместимость форматов карт памяти. Например, если смартфон поддерживает SDXC, то он сможет работать и с SD и с SDHC. Но наоборот это не работает — если смартфон поддерживает SDHC, то придется ограничиться емкостью в 32 гигабайта и при выборе обязательно обратить внимание на формат карты памяти, чтобы не купить неподдерживаемый накопитель.

Четыре скорости карт памяти

Класс скорости карты памяти позволяет узнать ее параметры чтения-записи и определить ее фактическое назначение. Их четыре: Class2, Class4, Class6 и Class10, обозначаются цифрой внутри буквы «C», число означает минимальную скорость записи.

Например, логотип Class4 означает, что минимальная скорость записи на данную SD-карту составляет 4 Мб/с.

Накопители Class2 подойдут для стандартного хранения файлов, книг, фотографий и видео в стандартном качестве (480p). Class4 поддерживает запись видео в 720p и уже больше подходит для использования в смартфоне или планшете, благодаря возросшей скорости.

Карты Class6 — оптимальный выбор для камерофонов, они поддерживают запись FullHD видео, а Class10 позволяет делать это без сжатия, а иногда они даже используется в качестве внутреннего накопителя ноутбуков так как не уступают по параметрам скорости жестким дискам.

Может показаться, что чем выше скорость, тем лучше, но это не всегда так и при выборе стоит отталкиваться от потребностей. Более быстрые флешки дороже и нет необходимости приобретать Class6 или Class10, если пользователь не записывает видео в FullHD.

Карты SDHC и SDXC могут поддерживать протокол Ultra High Speed, он обеспечивает большую пропускную способность и, соответственно, более быструю работу карты. Обозначается цифрой внутри буквы «U». Классификация UHS включает всего два класса 1 (10 МБ/с) и 3 (30 МБ/с), встретить ее обозначение можно только у Class10.

Как выбрать карту памяти для смартфона

Главным критерием при выборе SD-карты должны быть характеристики смартфона. Нужно узнать поддерживаемый формат microSD и обязательно уточнить максимальный объем карты памяти для конкретной модели устройства.

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Если смартфон поддерживает формат SDXC, то это совсем не значит, что ему подойдет карта памяти на 512 гигабайт, максимальный объем может быть ограничен 32 или 128 гигабайтами.

Скоростные характеристики карты зависят уже от потребностей пользователя. Любителям фото, видеосъемки и поклонникам просмотра фильмов на смартфоне лучше остановиться на картах Class6 или Class10, а поклонникам музыки и книг подойдет карта Class4 или Class6.